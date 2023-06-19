لم تفارقة منذ رحيله.. وفاة امرأة أمام قبر زوجها

توفيت سيدة فرنسية تبلغ من العمر 85 عامًا بسبب المرض في مقبرة في ريمس في المارن بفرنسا أمام قبر زوجها.

وتم العثور على المرأة الثمانينية ميتة في زقاق المقبرة الشمالية في ريمس، في مارن، حسبما ذكرت صحيفة L’Union الفرنسية.

وكان القائم بأعمال المقبرة هو الذي عثر على جثة السيدة البالغة من العمر 85 عامًا. بينما كان يقوم بجولة في المقبرة ، حوالي الساعة 6 مساءً.

ولم تستطع خدمات الطوارئ إنعاش الثمانينيو التي لم تكن تتنفس عند وصولها. حيث كشف الأطباء أن وفاتها كانت طبيعية رغم مرضها.