لم يتجاوزا مرحلة الخطر.. استقرار الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كشفت المسؤولة عن الملف الصحي داخل نقابة المهن التمثيلية بمصر، إنّ الوضع الصِحّي لسمير غانم ودلال عبد العزيز مستقر إلى حد كبير.

وأوضحت ذات المتحدثة، إن الفنانين لم يتجاوزا المرحلة الخطرة بعد بشكل كامل.

مضيفة إن حالة سمير غانم على حالها كما هي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى حيث يتلقى العلاج.

وتابعت أنّ سمير ودلال ما زالا يتلقّيان البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا، ولا يزالان على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت المصادر، إلى أنّ سمير ودلال، قد يتجاوزان مرحلة الإصابة بكورونا بظهور النتائج “سلبية” في أي وقت.