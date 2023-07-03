لم يتحمل رحيل والدته.. وفاة بطل مسلسل الإختيار

رحل الممثل المصري الشاب أحمد قنديل، أحد أبطال مسلسل الإختيار 2، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 36 عاماً.

وتوفي الفنان، بعد 7 أشهر فقط على رحيل والدته التي وفاتها المنية يوم 6 ديسمبر الماضي، وعاش بعدها قنديل حالة كبيرة من الحزن عليها.

وقبل وفاته بـ 5 أيام، شارك الفنان أحمد قنديل الذي قام بدور الضابط “إسلام مشهور” في مسلسل “الإختيار 2 “. متابعيه بمنشور يتضمن دعاء لوالدته وطلب من متابعيه الدعاء لها.

وكتب قنديل، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ربنا يرحمك يا أمي يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته يا نور عيني.. اللهم برد تربتها وآنس وحشتها وأغفر لها وأجعل الفردوس الأعلى دارها. متنسوش دعواتكم لأمي في الأيام المفترجة”.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر اليوم، الاثنين، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر. والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.

وإشتهر أحمد قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل “الاختيار 2″، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021.