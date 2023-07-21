لم يتخذ أي قرار.. وضعية سليماني مع أندرلخت تتعقد

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية. أمس الخميس، عن مستجدات جديدة بشأن مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني، مع فريقه أندرلخت.

وحسب ما أعلن عنه الصحفي البلجيكي “صاشا تافوليري”، عبر تويتر، فإن وضعيه المهاجم إسلام سليماني، مع نادي أندرلخت تبقى معقدة للغاية.

وأوضح المصدر، أن النادي البلجيكي، قدم عرض تجديد عقد مهاجمه سليماني، لكن الأخير لم يقنعه العرض واعتبره منخفض جدا، رغم قدرة النادي على تقديم عرض مناسب.

كما أكد ذات المصدر، أن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني سليماني، بصدد الإستماع ودراسة للعروض المقدمة من طرف الأندية القطرية والسعودية.