أصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم بيانا بشأن الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا. وأكدت الوزارة انه ولحد الساعة لم يتم تسجيل أية حالة وفاة وسط الجالية الجزائرية المقيمة في أوكرانيا.

ودعت الوزارة في بيانها كل الجزائريين الذين ما يزالون بأوكرانيا التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف. وأيضا بالتنسيق مع السفارة للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما تحرص السفارة الجزائرية ببكييف كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنينا في أوكرانيا

وبهذا الخصوص تم وضع أرقام للتواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين وهي:

سفارة الجزائر بوارسو:

الرقم الأخضر:

00 48 780 605 353

الرقم العادي:

00 48 22 617 58 55

سفارة الجزائر ببوخارست:

00 40 21 314 45 65