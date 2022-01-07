لم يلتحق لحد الساعة بالخضر.. الفاف ترد رسميا بخصوص محرز

منح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على لسان ناطقه الرسمي، صالح باي عبود، إجابة رسمية بخصوص وضعية رياض محرز، الذي لم يلتحق لحد الساعة بتشكيلة الخضر في قطر.

وتحدث رئيس خلية إعلام الفاف للإذاعة الوطنية، بخصوص إمكانية وصول قائد المنتخب الى الدوحة اليوم قائلا :”نعم إن شاء الله”.

وواصل في سياق متصل :”لن نتكلم كثيرا عن وضعية محرز، لأن الكثيرين يقومون بالتأويل، وإخراج الأمور عن نطاقها الرياضي”.

وختم :”الناخب الوطني يعرف كل شيء، وهو أدرى بما يصلح لعناصره ولديه الحرية الكاملة لمنح فترة راحة للاعبيه”.

ويتواجد نجم السيتي حاليا في إمارة دبي رفقة تايلو وارد، في إنتظار إندماجه مع محاربي الصحراء تحضيرا للكان في الكاميرون.