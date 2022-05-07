لم يمر عام منذ زواجي وبوادر الاَّتفاهم بدأت تطفوا على حياتي

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي قراء الصفحة الكرام، أنا شاب متزوج منذ بضع أشهر، زواجي كان تقليديا من فتاة اقترحتها عليّ أختي فقصدتها للحلال، تم الزواج والحمد لله بمباركة العائلتين، في البداية كانت الأمور كلها على ما يرام، خاصة في فترة الخطوبة، شعرت أنها حقا الفتاة التي سأحقق إلى جانبها سعادتي وراحتي،

لم يمر عام منذ زواجي

لكن بعد شهور قليلة بدأت بعض العادات في شخصية كلينا تصطدم، نختلف في الكثير من الأشياء، وكلٌ منا يعتقد أنه على حق، هي لا تعرف كيف تتنازل، ولا أظن أنني سوف قد أتحمل أكثر، ولا أخفيك سيدتي أنني خائف جدا من أن أفشل في زواجي، فهلا أرشدتني كي أحافظ على استقرار أسرتي..؟

فوزي من شرق البلاد

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله، أخي الفاضل أشكرك على الثقة التي منحتنا إياها، ودعني أهنئ فيك قبل كل شيء رجاحة عقلك وحسن تصرفك، حقيقة إن السنة الأولى من الزواج ترسم العديد من الأبعاد التي يمكنها أن تحدد مدى نجاح العلاقة بين الزوجين، فمثلما تفضلت في السنة الأولى من الزواج يكتشف الزوجان عادات بعضهما التي لا تظهر في الخطبة إذ يبدو المخطوبان على الدوام في أبهى صورة وحلة أمام بعضهما البعض، لكن ما إن يجمعهما سقف واحد يُماط اللثام، وتظهر الحقيقة، ويلوح اللاتفاهم.

لم يمر عام منذ زواجي وبوادر الاَّتفاهم بدأت تطفوا على حياتي

لهذا عليكما معرفة من البداية أن الزواج هو قائم على الطرفين معا، وسلة لها أذنان يحملها شخصان، ومسؤولية نجاح الزواج تقع على كلى الزوجين وليس على أحدهما دون الآخر.

كما يجب أن يتعلم الزوجان أن التنازل دون إهانة هو أساس العلاقة الزوجية وأن هذا التنازل يجب أن يكون من الطرفين، بل إن أي علاقة إنسانية تتطلب دومًا الأخذ والعطاء ولا يجب أن يظل أحد الطرفين هو المعطاء على الدوام بينما يستمر الآخر في أنانيته لأن هذه وقتها تصبح علاقة تطفلية وليست شراكة وصداقة وعلاقة يجب أن تستمر طيلة العمر.

لهذا أخي الكريم، حاول أن تتحدث إلى زوجتك مراعيا حالتها الصحية، فهي حامل وربما الوحم أثر عليها، وحاولا أن توضحا الأمور بكل حب وصدق بينكما، واحرصا أن يكون هذا التفاهم بينكما دون أن يأخذ منعرجات أخرى قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.