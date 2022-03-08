لنتعلم هذه في الحياة

يوجد قانون بغاية الجمال. يغير حياتك كلها ويريحك من هموم الدنيا “قانون التغافل” لأننا لو ركزنا على كل شيء وركزنا على اﻻلم والنقص والحسد والعين والمرض. زادت المصائب بحياتك، والعكس صحيح، فإذا ركزت على الصحة والعافية والمال والجمال. زادت كل هذه الأشياء الجميلة والإيجابية بحياتك .

لنتعلم هذه في الحياة

وتأكدوا أنه من أتقن سياسة “التغافل” أراح نفسه وقهر عدوه، فمن مر من أمامي ولم يسلم عليَّ، “أين المشكلة؟” ومن سلمت عليه ولم يرد عليَّ، حيث هناك ملك فوق رأسه يرد عليك بدلا منه، وشتان بين الردين قابل إحسانك له بالإساءة، ومعروفك بالجحود، وخيرك بالجفاء” بذلك كل إناء ينضح بما فيه”، يتكلمون عنك ويكثر حولك القيل والقال؟ “دَعْهُم فِي غَيِّهِم يَعْمَهُون”. وبين يدي ربك الحساب يستصغرونك ويحتقرونك كذلك يقللون من شأنك؟ وتذكر أن ذبابة قتلت النمرود ونملة أوقفت نبي الله سليمان.

وفي الأخير:

أنا لا ابحث عن مكان في قلب كل إنسان. لكن ابحث عن فردوس عند رب الجنان، إحسانك وتعاملك لا ينسى، فلا يجب أن تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق، فكل شخص يعمل بأصله، لذلك كن شيئا جميلاً بحياة من يعرفك وكفى أن لنا رب يجازي الإحسان بالإحسان، ولذلك ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع. كما يجب أن تعلم أن فوق سبع سماوات. لك رب منتقم جبار نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا السماء فكيف نيأس..؟