الرقم السري :

136242

لنحقق الأحلام ونبني معا الإستقرار.. فأنا مستعد لعقد القران

قد يتعثر المرء في حياته ويتعرض لخيبات تهز كيانه. لكن الثقة بالله تجعله يصنع من الفشل طريقا أكثر صلابة يسعى فيها لتصحيح أخطاء الماضي. ولأنني متيقن أن الحياة لا تروق إلى بجانب الزوجة الصالحة. فها أنا اليوم أبحث عنها من جديد بعد طلاقي الذي لم أكن أحسب له حساب. لأنعم السكينة والاستقرار في جو يسوده المودة والرحمة، تملؤه عليّ زوجة طيبة، وذرية بإذن الله صالحة.

أنا رجل من العاصمة، مضى من عمري 49 سنة، موظف مستقر بشركة وطنية، ولي سكن مع الأهل. محترم وأحظى بتقدير كل من حولي، أريد أن أجد من تحس بي، بقلبها المفعم بالحب التواق للاستقرار والراحة. زوجة لا يهمني من أي ولاية من الوطن تكون، سنها لا يتعدى 45 عام. لا يهمني غن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما أقبلها أرملة أو مطلقة. فأين أجد من هي على قدر المسؤولية لأكون لها عضدا وسندا إلى يوم الدين، وتكون فرحة عمري وقرة عين.

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الرقم السري :

136214

زوجة صالحة لقبائلي طيب يبتغي الإستقرار

رغبة مني في أن أبدّد على نفسي حيرة البحث عن زوجة. أوكلت المهمة للقائمات على مركز الأثير وأنا كلي يقين من أنني سأجد لا محالة ضالتي. وأسعد بأن أكون إلى جانب إنسانة تقية نقية تحفظني بأخلاقها، وتغمرني بحيائها.

أنا رجل من منطقة القبائل، أبلغ من العمر 48 سنة، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر والحمد لله مصدر رزق يضمن لي الحياة الكريمة، لدي مستوى جامعي، والكل يشهد بحسن سيرتي. كما أن لي سكنا خاصا بي، أريد أحيا بين جدرانه الأمل، وأن أتنفس فيه السكينة والمودة إلى جانب زوجة صالحة. لا يهمني منطقتها، وأكثر ما أنشده إنسانة أصيلة سنها لا يتعدى 45 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وأقبلها أرملة أو مطلقة.