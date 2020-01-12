لندن تدين احتجاز سفيرها في طهران.. وتعتبره انتهاك صريح للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية البريطانية، السلطات الإيرانية على خليفة إحتجاز السفير البريطاني بطهران روب ماكير لفترة وجيزة.

ونددت الخارجية البريطانية في بيان شديد اللهجة بهذه الخطوة المتخذة من السلطات الإيرانية، مؤكدة أنها لسيت لها أسباب أو تفسيرات.

وإعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الإحتجاز انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدا أنّ طهران بهذه الخطوة على مفترق الطرق.

وأعرب ذات المتحدث أنّ إحتجاز السفير البريطاني في طهران سيجعل منها في خانة الدول المارقة، كما أنّ الفعلة ستكون سببا في فرض عقوبات قاسية في المستقبل.

للإشارة، إعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في إيران روب ماكاير بعد مشاركته في الاحتجاجات المنددة بقصف الطائرة الأوكرانية.