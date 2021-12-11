لنربي أبنائنا بالقدوة لا بالقوة

ما من أب أو أم يكون لديهما أطفال إلا ويبقى هاجسهم الأكبر كيف يربون أولادهم، كيف ولا وهم مرآتهم في المجتمع، وجيل المستقبل المعول عليهم، لكن أيها الآباء الكلام سيكون موجه لكم اليوم، وأطرح السؤال وأقول كيف تربون أولادكم؟ أعلم أن الكل سيقول بالنهي وتهذيب السلوك، وطرق أخرى عديدة، لكن هل تعلمون أن سلوككم قد يكون طريقة في تربية الأولاد؟

فالأب الذي يغلق التلفاز عندما يسمع الآذان ويذهب للصلاة سيجعل أولاده يحافظون علي الصلاة مثل أبيهم.من يقول عند دخوله البيت “السلام عليكم” ويطرق الباب ويبتسم لزوجته وأولاده سيُعلِّم أولاده الاستئذان وإلقاء السلام والابتسامة.

الأب الذي يحترم أبيه وأمه ويقبل أيديهما، سيُقبل يداك أيضا أولادك في يوم ما ويطيعونك.

وهو الذي يساعد زوجته في أعمال المنزل سيتعلم منه أولاده التعاون ومساعدة الآخرين.

الأم والأب المتفقان المتفاهمان فيما بينهما خاصة أمام الأولاد ولا يتشاجران ولا يرفعان أصواتهما، سيجعلان أولادهما يحبون البيت ومتآلفين متحابين وأكثر تماسكا وأكثر تفاهما.

الأب الذي يأخذ رأي زوجته وأولاده في بعض الأمور ويتناقش معهم ويحترم رأيهم سيُعلم أولاده المشاركة والإيجابية.

لنربي أبنائنا بالقدوة

فالأب الصادق مع أولاده سيعلمهم الصدق، والأب الذي يفي بوعوده معهم سيعلمهم الوفاء بالوعود مع الناس.الأب والأم المحافظين على النظافة والنظام والترتيب سيجعلون أولادهم منظمين في حياتهم محافظين على غرف نومهم.

فلا تطلبوا من أولادكم شيئًا وأنتم لا تفعلوه، ولا تنهوهم عن شيء وأنتم تفعلوه، فلا تأمر ابنك بالصلاة مثلا وأنت لا تصلي، أو تأمرهم بعدم التدخين وأنت تدخن أمامهم، ولا تأمري ابنتك بالحياء وأنتِ يخالف فعلكِ قولك.