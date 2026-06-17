دقيقة من وقتك

لنربي أبنائنا بالقدوة لا بالقوة

*فالأب الذي يغلق التلفاز عندما يسمع الآذان ويذهب للصلاة سيجعل أولاده يحافظون علي الصلاة مثل أبيهم.

*من يقول عند دخوله البيت: “السلام عليكم” ويطرق الباب ويبتسم لزوجته وأولاده؛ سيُعلِّم أولاده الاستئذان وإلقاء السلام والابتسامة.

*الأب الذي يحترم أبيه وأمه ويقبل أيديهما، سيُقبل يداك أيضا أولادك في يوم ما ويطيعونك.

*الأب الذي يساعد زوجته في أعمال المنزل سيتعلم منه أولاده التعاون ومساعدة الآخرين.

*الأب والأم المتفقان المتفاهمان فيما بينهما خاصة أمام الأولاد ولا يتشاجران ولا يرفعان أصواتهما، سيجعلان أولادهما يحبون البيت ومتآلفين متحابين وأكثر تماسكا وأكثر تفاهما.

*الأب الذي يأخذ رأي زوجته وأولاده في بعض الأمور ويتناقش معهم ويحترم رأيهم سيُعلم أولاده المشاركة والإيجابية.

*الأب الصادق مع أولاده سيعلمهم الصدق، والأب الذي يفي بوعوده معهم سيعلمهم الوفاء بالوعود مع الناس.

*الأب والأم المحافظين على النظافة والنظام والترتيب سيجعلون أولادهم منظمين في حياتهم محافظين على غرف نومهم.

يا سادة:

لا تطلبوا من أولادكم شيئًا وأنتم لا تفعلوه، ولا تنهوهم عن شيء وأنتم تفعلوه، فلا تأمر ابنك بالصلاة مثلا وأنت لا تصلي، أو تأمرهم بعدم التدخين وأنت تدخن أمامهم، ولا تأمري ابنتك بالحياء وأنتِ يخالف فعلكِ قولك.

التربية بالقدوة أسهل الطرق المباشرة في تربية الأولاد.