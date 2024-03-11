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الرياضة

لنصر لينا تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في الشطرنج ضمن الألعاب الإفريقية

بقلم فيصل زيان بوزيان
لنصر لينا تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في الشطرنج ضمن الألعاب الإفريقية
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أحرزت لاعبة الشطرنج الجزائرية لنصر لينا، اليوم الإثنين، ميدالية ذهبية للشطرنج ضمن منافسات الألعاب الإفريقية بأكرا الغانية.

وتوجت لاعبة الشطرنج الجزائرية، بالميدالية الذهبية، في تخصص  اللعب الخاطف ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنافسات الشطرج لدورة الألعاب الإفريقية.

كما تعد هذه الميدالية، هي الثانية في رصيد لاعبة الشطرنج لينا لنصر، بعد أن فازت أمس الأحد، بميدالية برونزية في منافسات الفردي سيدات للشطرنج.

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