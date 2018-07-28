«لن أرد على الأكاذيب وسأشرف على أحد المنتخبات قريبا»!

عقب اتهامه باشتراط راتب كبير من أجل العودة.. حليلوزيتش لـ«النهار»:

رفض الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، الرد على حديث اشتراطه راتبا كبيرا من أجل العودة للإشراف على المنتخب الجزائري خلفا للمدرب المقال، رابح ماجر.

وقال حليلوزيتش في تصريح مقتضب لـ«النهار»: «لن أرد على الأكاذيب، لست وحيدا وحاليا لا يمكنني الحديث» وكان مدرب منتخب اليابان قد دخل في وقت سابق في مفاوضات مع رئيس الفاف، خير الدين زطشي، قبل أن تغلق الاتحادية ملف التعاقد معه لتتضارب الأخبار حول حقيقة فشل عودته بين شروطه المالية وبين عدم اقتناعه بالتشكيلة الحالية واحتجاجه بتراجع مستوى اللاعبين.

كما أشارت تقارير مصرية إلى أن سبب خروج المدرب البوسني من مفكرة الاتحادية المصرية يعود لمطالبه المرتفعة، قبل أن يقترب الفراعنة من التعاقد مع المدرب أغيري.

وفي تصريح آخر لحليلوزيتش خص به «راديو سراييفو»، أمس الجمعة، أكد فيه اقترابه من الإشراف على العارضة الفنية لأحد المنتخبات من دون الكشف عن هويته.

وقال لاعب نادي نانت الفرنسي الأسبق: «لدي الكثير من الاتصالات من اليمين والشمال، من الممكن أن أشرف على أحد المنتخبات قريبا، لكن لا شيء مؤكد، القضية إما أن أشرف على منتخب أو أواصل الراحة، كل شيء يعتمد على الكثير من الأمور، هناك العديد من المنتخبات التى تتواصل معي، لكن لن أتحدت عن الأسماء، الكثير من الفرق والأندية تريد أن أعمل معها، لكنني لا أزال أفكر في مستقبل مسيرتي».