لن أسامحك وسيظل ذنبي يلاحقك!

من خلال منبركم هذا، رغبت بشدة أن أوجه رسالة إلى زوجة أبي، فهي من المتتبعات الدائمات لجريدة «$»، وقد أقدمت على هذه الخطوة؛ لأنها لا تمنحني فرصة التحدث إليها، فكلما حاولت، تصدت بالصراخ وفي النهاية تجعل من حديثي سببا كافية لإشعال نار حرب يتعذر إخمادها، وهذا ما لم أعد أطيق تحمله.

اسمعيني جيدا، يا من دخلت فجأة إلى حياتنا، بعدما توفيت والدتي رحمها الله، لقد قطعت العهد على الإحسان ورعايتنا لكنك لم تفعلي، عشت معنا ما يقارب 20 سنة، لم نرَ منك إلا القسوة والأنانية، كانت لديك الفرصة كي تعوضي حرمانك من الذرية، لكنك رفست النعمة بأقدامك، واخترت الإساءة إلينا بمختلف أنواع الظلم، وللأسف كنت أكبر إخوتي.

نعم، أتذكر جيدا معاملتك السيئة على مدار سنوات طويلة، كان هدفك الوحيد التخلص منا إلى آخر لحظة، وخير دليل ما فعلته يوم خطوبتي، حين تظاهرت بالصرع ولم تكن لديك أي نوبة؛ لأن وجهك كان يشع شرا، ومع ذلك نصرني الله ومرّ كل شيء على أحسن ما يرام.

أردت أن أوجه لك هذا الكلام، في هذا الوقت وليس قبله أو بعده؛ لأنك بعد أيام تسافرين لأداء مناسك الحج، بالرغم من ذلك لم تردي لنا المظالم، ولم تفكري أبدا في التوبة والاستقامة.

أقول لك يا من جعلت حياتنا جحيما لا يطاق، إن كان علي فلن أسامحك، وسيظل ذنبي في عنقك مدى الحياة؛ لأنك تعرفين جيدا ما أقدمت عليه في حقي وحق إخوتي.. أقول لك هذا الكلام وأسأل الله لك الهداية.