وجدن في مركزنا الصدر الحنون والتفهم وحتى الاحتواء لمن تبحثن عن الحلال، كل هذا بفضل الله وعونه. ونحن إن تكلمنا فإننا لا نبالغ إن قلنا أننا نحتفي كل يوم. بأن لنا من بين القارئات من تثقن فينا وتعولن على أركان صفحتنا الغراء التي نضعها بين يديكم. كيف لا وهي منكم وإليكم وبكم ومن أجلكم.

الرقم السري :

136141

رفيق درب صالح.. لأنعم بزواج ناجح

لكل فتاة أحلام، تختلف باختلاف الطموحات والنظرة للأمام، لكن الاتفاق الذي لا يختلف في اثنان. هو العثور على زوج ذو نخوة يحميها ويوفر لها الحب والأمان، كما أنا واحدة من البنات اللواتي تهتم كثيرا بهذه الصفات. والتي أتمنى أن أعثر عليها في شريك الحياة، لهذا قررت أن تكون لي فرصة اليوم بحول الله، وأناشد زوجا صالحا يرافقني الحياة، علما أنني فتاة محترمة وجميلة، على قدر من التدين والأخلاق، من ولاية باتنة، في العقد الثالث من عمري، متوسطة القامة، عزباء ماكثة في البيت.

أتمنى لأن يجمعني القدر برجل ينوي معي الحلال، لا يهمني من أي ولاية يكون، سنه لا يتعدى الـ45 عام. شرطي أن يكون عاملا مستقر، أريده أعزبا. كما أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد لا أمانع أن احتضنهم بكثير من الحب والحنان.

الرقم السري :

136142

سأمنحك الحب والحنان.. فلا تبخل عليّ بالود والاحترام

في كل يوم أقتنع أكثر أنه لابد لنا من الاحتواء لنكون في هذه الحيالة من السعداء. وهذا أكثر ما شجعني لأن أتقاسم مع القائمين على مركز الأثير إعلانا يمكنني من معانقة السعادة وتوشح الأمل. ببساطة أريد أن أحس بكياني كأنثى وزوجة وأما لما لا ان شاء الله. فلكل من يهمه الأمر أقول: أنا شابة من ولاية تلمسان، بنت أصول من الدرجة الرفيعة، أبلغ من العمر 37 عام. حباني الله بجمال أخاذ، حيث أنني طويلة القامة وممشوقة القد، متخلقة وحنونة، ممتلئة البشرة وربة بيت ممتازة.

أبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع رجل محترم وجاد، شرطي أن يكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنه لا يتعدى 55 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. موظف مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136143

لن أشترط سوى الحلال.. وزوجا أجعله سيد الرجال

شابة من الجزائر العاصمة، في الأربعين من عمرها، عازبة لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت محترمة وصاحبة أخلاق. تأكد لي بعد أن صقلتني الحياة، أنه لا يصح إلا الصحيح، وأن الزواج هو ستر لكل فتاة. وهو الأمر الذي جعلني اليوم أقرر الاتصال وأطلب فرصتي علني أجد ابن الحلال، رجلا صادقا يلاقيني به القدر. يعينني ويخلصني من دائرة الوحدة ويحول حزني إلى فرح وبهجة، يقدر ظروفي ويمضي بي نحو السعادة. شرطي الوحيد رجلا شهما يكون حريصا على قيمة المرأة ومكانتها في حياته، أفضل أن يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنه لا يتجاوز 55 عاما، لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد. تسعد بالاهتمام بهم لتنال الأجر والثواب، تشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه سكن خاصّ.

الرقم السري :

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ستكون أول اهتماماتي وسأكون بانتظارك يا رفيق دربي

من خلال منبركم هذا، سأقول أنني جد ممتنة، لخدمات هذه الصفحة الغراء. والتي منحتني الشجاعة لأعبر عن رغبتي مثلي مثل كل النساء لأغير حياتي وأسعى من أجل تحصي سعادتي. فهذا طبعا من حقي مادام فيه ما يرضي ربي، أنا امرأة من ولاية تيزي وزو. أبلغ من العمر 45 سنة، مطلقة بدون أولاد، ماكثة في البيت، طويلة القامة، رشيقة القدّ. محترمة جدا وعلى قدر من الوعي بكل أمور الحياة.

أريد أن تكون لي حياة جديدة كلها بهجة ومسرات، إلى جانب زوج يقدرني وبالحب يحتويني. أريده من العاصمة، تيزي وزو، أو بومرداس، سنه مناسب لسني، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد. رجل بأتم معنى الكلمة، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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