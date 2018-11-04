لن أعيش وحيدة بعد الآن.. أنت الرجاء ورمز الحنان

لن أحيد عن الطريق الذي رسمته منذ البداية، لن أتخلى عن أغلى أمنية في الدنيا، ولن يهنأ بالي حتى أحظى بالمطلوب ويتأكد لكل الناس أنني محقة.

ولا يمكنني التنصل من الطبيعة البشرية مادام الله جعلها سنته الأبدية، فآدم لحواء وحواء لأدم.. وبغير هذا يتوقف الكون ونقضي على الإستمرارية.

ما سبق ذكره هو قناعتي ومسعاي، أمنيتي التي أسعى من أجل تحقيقها، بعدما أكرمني الله من أفضاله الشيء الكثير، نعم لا تحصى ولا تعد..

“سميرة” من البليدة، أستاذة التعليم في الطور المتوسط، أبلغ من العمر 44 سنة، لم يسبق لي الزواج، سمراء البشرة، متوسطة القامة جميلة الجوهر وأنيقة المظهر، أملك مسكنا ومستقرة في عملي.

عملي.. أحبه كثيرا وأمارسه بمنتهى الإخلاص والضمير، أحتاج من يشاركني حياتي ويقاسمني بيتي على سنة الله ونبيه الأمين، رجل يقدر المرأة ويحترمها يساندني واستمد منه قوتي.

أتمنى أن يكون متفهما و صادقا من احدى مدن الوسط الجزائري، يتراوح عمره ما بين 44 الى 55 سنة، لا أمانع ان كان أرملا أو مطلقا بأولاد، أشترط أن يكون موظفا مستقرا مسؤول يقدر و يحترم مبادئ العلاقة الزوجية.