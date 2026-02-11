لن أنسى صنيعها ما حييت.. أحلامي الوردية تبخرت بسبب أختي

سيدتي، لا يخفى عليك أن بعض الأحداث في حياة المرء قد تتحول إلى عقد يأبى الزمن محو أثرها. أحداث تتحول إلى عقد تخنق الماضي وتجعل الغد أسودا. قد لا تقتنعين بفلسفتي إلا أنني أقف اليوم أمامك وأنا أروي ما يخنقني منذ سنوات، جرح من الماضي لا يمكنني نسيانه. كيف لا وقد أفلت سعادتي بسببه وغابت معالم ضحكتي التي كانت تملأ الأرجاء.

منذ زمن، وكغيري من الفتيات الحالمات كنت أرى في صديق أخي زوج المستقبل الذي لا يمكنني أن أعرف السعادة إلّا معه، شاب يتميز بالكثير من الأخلاق. كنت أسترق النظر إليه بإستحياء مخافة أن يفتضح هيامي به، كنت أتحيّن زيارته إلى بيتنا حتى أخدمه وأظهر أمامه بأنني إنسانة مسؤولة يمكن الإتكال عليّ. لطالما كتمت حبي البريء له ومنيت نفسي بيوم أرتدي فيه ثوب الزفاف الأبيض وأنا أكلّل عروسا إلى بيته. لأجد بين ليلة وضحاها يأتي بوالدته وأهله حتى يتكلّم عن أختي التي تصغرني والتي ومن دون تردّد قبلت به وزفّت إليه.

لك أن تتصوري سيدتي حالتي وأنا أرى في أختي عدوا سلبني ما أريده وأتمناه، عديد الأسئلة بقيت عالقة في ذهني، وبالرغم من أنني إنتقمت لقلبي بالزواج ممّن يهواني ويحبني إلا أنني لم أعرف للسعادة عنوان.

أكثر من عقد من الزمن مرّ على هذه الحادثة وتأبى جراحي أن تندملـ، لا أجد غير مقتي لأختي يزداد يوما بعد يوم، ولست أجد سوى حزن يسكن خافقي على الدوام، فتبا لأختي التي سرقت سعادتي.

س.رندة من الشرق الجزائري

الـــــــــــــــرد:

أختاه، لكل واحد منّا نصيبه من السعادة، ولا يمكن لأي كان أن يسلبنا حقنا في أن نحيا على قيد الأمل فيها. من خلال ما تقدّمت به في سردك لما تعانين منه أجد أنك ضحية حب من طرف واحد ، عشت تفاصيله وأنت في فترة تُعرف لدى الفتيات بفترة الأحلام الوردية ، حب توسّمت منه الخيروالحلال، إلا أنك صدمت بمن لم يكن يعلم بحبّك له يعقد قرانه على أختك التي لم يكن بينه وبينها أي علاقة، ما يجعلك اليوم مطالبة بوقف هيلمان المقت الذي تكنينه لأختك، وتكبحين جماح الكره الذي في قلبك لمستقبلك، خاصة وأن عوض الله كان في الموعد حيث رزقك بزوج محب وحنون يمنحك ما تستحقينه من هيام وزيادة. كوني أختاه على قدر المسؤولية وكلي الأمور بميزان العقل ولا تكوني ناقمة على ما لديك من نعم.

تصالحي مع نفسك قبل كل شيء، وحاولي أن تربطي حبال الوصال مع أختك التي لا ذنب لها في إرهاصات عشت تفاصيلها قديما ولم تفصحي عنها قطّ ، لا تحمّلي غيرك أسباب إخفاقك في الحياة، وأدركي أنه لو كان لك خير في زواجك من هذا الشخص، لكان الله قد سخّر لك كل السبل و الطرق ليكون من نصيبك.

تعقّلي ولا تتركي الحقد يقتلفي خافقك كل جميل، وإنعمي بما لديك من نعمة تحيين بها أجمل اللحظات التي لا يمكن أن تعوّض.

ردت:سكينة بوزيدي