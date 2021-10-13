لن تعرفوه.. توم كروز بتغيير صادم في شكله

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور الحديثة للممثل الأمريكي ​توم كروز​، أين ظهر بتغير صادم في شكله.

وكان توم كروز، يجلس إلى جانب إبنه، أثناء حضوره اللعبة الثانية من سلسلة الدوري الأمريكي في ملعب سان فرانسيسكو.

وظهر توم بتغير جذري بشكله الخارجي، فقد كسب وزن زائد، وخصوصاً أن الزيادة كانت ظاهرة بشكل كبير على وجهه وخدوده، وظهر عليه العمر.

طالع أيضا:

وشكك المتابعون أن تكون هذه الصور حقيقية أو غيرت عبر برنامج فوتوشوب، بينما إعتقد آخرون أن هذا شخص يشبه النجم توم كروز فقط وليس هو.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp