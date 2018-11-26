«لن تكون هناك زيادات في أجور نواب البرلمان»

وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة لـ النهار:

النواب: «أجرتنا لا تلبي احتياجاتنا ونخصص جزءا كبيرا منها لمساعدة البعض ممن انتخبونا»

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، استحالة إقرار أي زيادات في أجور نواب البرلمان، بسبب الوضع المالي الذي تمر به البلاد.

وقال الوزير، أمس، في تصريح خص به «النهار»، على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 بمجلس الأمة، إن الزيادات في أجور النواب لا ولن تكون، «مكاش الزيادات في أجور النواب والبلاد علابالكم كيفاش راهي».

وتأتي تصريحات الوزير في وقت كانت فيه لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بصدد مناقشة إدراج مادة جديدة قضت بضرورة التقليص من الميزانية المخصصة لنواب المجلس الشعبي الوطني الموجهة للنقل.

حيث سيتم العمل بمبدأ التقليص من عدد التنقلات سواءً تعلق الأمر بالخرجات إلى خارج الوطن أو خرجات داخلية، وذلك بعد التخفيض من نسبة الميزانية بـ2.59 من المئة في إطار التقليص من المصاريف وتبذير المال العام.

وقد أكد العديد من النواب ممن اقتربت منهم «النهار»، بأن الأجرة التي يتقاضوها لا تكفي لتلبية احتياجاتهم واحتياجات من انتخبوهم، لأن جزءا كبيرا منها يتم تخصيصه كصدقة.