لن تُفرق بينهما.. صورة أنغام وإبنة عمتها تحصد تفاعلا كبيرا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، صورة للفنانة المصرية أنغام مع إبنة عمتها والتي حصدت تفاعلا كبيرا بسبب الشبه الكبير بينهما.

وظن البعض في البداية أن لأنغام شقيقة توأم بسبب الشبه الكبير مع قريبتها، بينما في الحقيقة هي إبنة عمتها.

ومن ناحية ثانية كانت أنغام قد حصلت على الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية.

وقد تم الإعلان عن هذا الأمر خلال الحفل الذي جمعها مع زميلها الفنان المصري تامر عاشور في المملكة تحت إسم “الحوار الغنائي”.