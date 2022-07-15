“لن نقطع الكهرباء عن المواطنين.. وأجندة للدفع بالتقسيط وتسديد الديون”

الرئيس المدير العام لمجمّع “سونلغاز” من عنابة:

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، من عنابة، أن الشركة وضعت مخططا وتسهيلات للمواطنين والصناعيين. وأصحاب الشركات لتسديد ديونهم، وفق برنامج وأجندة للدفع بالتقسيط على دفعات. وعدم قطع الكهرباء عنهم وفق توصيات السلطات العليا للبلاد.

وأشار مراد عجال عقب كلمته للأسرة الإعلامية على هامش ترؤسه لجلسة عمل خصصت لطرح الانشغالات المرتبطة بالطاقة. أن شركة “سونلغاز” شرعت في تحصيل ديونها التي زادت قيمتها في الآونة الأخيرة. وكادت أن تتسبب في مشاكل مالية للشركة، حيث تم وضع تسهيلات ومخططات تراعي من خلالها مداخيل المواطنين وقدرتهم المالية. حيث تم تسير برنامج وأجندة لتسديد ديونهم بالتقسيط، من دون اللجوء إلى قطع الكهرباء عنهم، بتوصيات وتعليمات من السلطات العليا للبلاد.

من جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، أنه تم أيضا وضع برنامج خاص بالشركات والمؤسسات التي على عاتقها ديون لدى الشركة، خاصة شركة الحجار للحديد والصلب بعنابة. والتي تم الاتفاق مع مسؤوليها على تسديد الديون وفق أجندة وتسهيلات من طرف “سونلغاز”. من دون قطع الكهرباء عن هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة. والذي قد يتسبب هذا الإجراء (قطع الكهرباء) عن توقف سلسلة الإنتاج بالشركة والإضرار بمداخيلها واتفاقيات إنتاجها لمادة الحديد.

وقال أيضا مراد لعجال، إن الاستثمارات العمومية مستمرة لتحسين نوعية خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية عبر كامل ولايات الوطن. على غرار عنابة التي كانت محل زيارته، نهاية الأسبوع المنصرم. والتي حققت مستوى تغطية يقدر بـ 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و 78 بالمائة بالنسبة للربط بالغاز الطبيعي. مذكرا بالمشروع الهام المتضمن إنجاز محوّل كهربائي 60/ 220 “كيلوفولط” بالمدينة الجديدة “ذراع الريش”. والذي حددت آجال إنجازه بـ 36 شهرا. مُذكرا بأن الاستثمارات الهامة التي خصصتها الدولة على المستوى الوطني لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. توفر حاليا حجما من الطاقة يقدر بـ 24 ألف “ميغاواط”، على أن يرتفع إلى 28 ألف “ميغاواط” قريبا، مشيرا إلى أن عمليات تصدير الطاقة الكهربائية جارية باتجاه تونس، وأن مشروع تصدير الطاقة الكهربائية نحو إيطاليا يوجد قيد الدراسة. ويتطلب إنجاز خط لنقل هذه الطاقة، ينطلق من عنابة نحو هذا البلد الأوروبي.