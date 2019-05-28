لن يخيب رجائي فأنت أملي وشفائي

يشرفني كثيرا ويسعدني أن أحظى معكم من خلال هذا المنبر بفرصة، قد تكون هي السبب في التوفيق مع شريك الحياة وفارس الأحلام، الذي تمنيته كثيرا.

سألت الله بكرة وعشية أن يقرب موعده خاصة في هذه الأيام المباركة، وأنا على أتم اليقين، بأن رجائي لن يخيب لأن الله قال وقوله حق «ادعوني أستجب لكم».

بهذه الكلمات الجميلة والمعبرة استهلت عرضها امرأة واعية ورصينة من ولاية قسنطينة، موظفة مستقرة.

تبلغ من العمر 42 سنة لم يسبق لها الزواج، جميلة الشكل وبيضاء البشرة وممتلئة الجسم وأنيقة.

تتمنى إتمام نصف الدين بما يرضي الله، والاستقرار في رحاب الحلال مع رجل يفهمها ويعينها على الحياة، يكون دعمها وسندها في السراء والضراء.

على أن يكون من إحدى مدن الوسط الجزائري، خاصة العاصمة أو ضواحيها، سنه يتراوح ما بين 42 و50 سنة.

تشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص، لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا بأولاد، تعده بالاهتمام وحسن الرعاية.

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