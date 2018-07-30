لن يرتاح بالي حتى أزوج أخي المثالي

اتصلت بنا امرأة طيبة وصالحة، لغرض شريف ونبيل، فهي بصدد البحث عن عروس مناسبة لأخيها الذي قالت بشأنه:

عبد الناصر عيسى من ولاية تلمسان، صادق وجاد، طيب ومسؤول، يبلغ من العمر 44 سنة، لم يسبق له الزواج ويمارس أعمالا حرة.

لديه سكن منفرد، غايته الزواج على سنة الله والرسول مع امرأة مسؤولة وناضجة من إحدى مدن الغرب الجزائري، سنها لا يتعدى 40 عاما. يقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بحسن المعاملة والعشرة الطيبة.

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