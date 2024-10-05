لن أذهب إلى كانوسا.. هكذا رد الرئيس تبون على سؤال حول مصير زيارته إلى فرنسا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية أن فرنسا التي تعتبر عضوا بمجلس الأمن كان حريا بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لكنها تشجع نظام المخزن وسياسته القمعية والتوسعية.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية إعتراف فرنسا بما يسمى مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو بمثابة كيل بمكيالين من جانبها.

وحول الزيارة المنتظرة إلى فرنسا بين سبتمبر أو أكتوبر أشار رئيس الجمهورية إلى أن االزيارة مستبعدة في الوقت الراهن، واستعمل العبارة التاريخية المعروفة لدى الفرنسيين “لن أذهب إلى كانوسا..”.