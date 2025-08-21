لهباب: “نطمح للفوز ضد بن عكنون من أجل اسعاد أنصارنا في أول مباراة”

تحدث مساعد مدرب مولودية وهران، منير لهباب، عن مباراتهم الأولى من الموسم الجديد، والتي ستجمعهم بنجم بن عكنون، مؤكدا طموحهم في تحقيق الفوز.

وصرح لهباب، في هذا الخصوص: “التحضيرات جرت في أحسن الظروف، ونتمنى أن تكون النتيجة لصالحنا”.

كما أضاف مساعد مدرب الحمراوة: “فريق نجم بن عكنون معروف، يضم لاعبين يملكون تجربة، لذا لن يكون منافس السهل”.

وتابع منير لهباب: “تعدادنا الحالي مزيج بين اللاعبين الشبان، وأصحاب الخبرة، ونعول عليهم لتحقيق نتيجة ايجابية، لاسعاد أنصارنا في أول مباراة”.

يذكر أن مباراة مولودية وهران، والضيف نجم بن عكنون، لحساب الجولة الأولى من البطولة المحترفة، مقررة أمسية اليوم الخميس (18:00)، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.