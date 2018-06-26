لهبيري.. المدير العام الجديد للأمن الوطني

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العقيد مصطفى لهبيري مديرا عاما للأمن الوطني خلفا للواء عبد الغاني هامل المنتهية مهامه.

وفيما يلي بطاقة تعريفية عن المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري:

ولد العقيد مصطفى لهبيري عام 1939، وفي سن السابعة عشرة من عمره سنة 1956 بالتحديد ترك لهبيري مقاعد الدراسة للانضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني (ALN) حتى الاستقلال عام 1962.

شغل العقيد عدة مناصب في المؤسسة العسكرية، بداية من قائد المنطقة العسكرية الرابعة والثانية حتى سنة 1969 قبل تحويله إلى وحدة الطيران العسكري سنة 1972 منصب اشتغل به سنتين.

وفي عام 1974 انضم إلى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، ليتم تحويله إلى المنطقة العسكرية الأولى بعد سنة.

أمضى مصطفى لهبيري 4 سنوات على رأس كلية الدراسات العليا في الإدارة واللوجستيات و7 سنوات كمدير للإدارة والخدمات المشتركة (داسك) في وزارة الدفاع الوطني.

في عام 1987 شغل منصب الملحق العسكري في تونس، وتم تعيينه بعدها كمدير مركزي للخدمات الصحية العسكرية (Dcssm) سنة بعدها.