لهبيري: “حققنا تأهل مستحق لنهائي كأس الجمهورية”

ثمّن مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر لهبيري، تأهل فريقه لنهائي كأس الجمهورية، الذي اعتبره أحد أهداف الفريق لهذا الموسم.

وصرح لهبيري، لتلفزيون “النهار”: “أحد أهداف الإدارة والطاقم الفني كان التأهل لنهائي كأس الجمهورية، ونجحنا في تحقيق ذلك”.

كما أضاف: “سيطرنا على المباراة منذ بدايتها وتمكنا من التسجيل مبكرا، كما ضيعنا عدة فرص تهديفية”.

وتابع نادر لهبيري: “في مثل هذه المباريات الأهم هو ضمان التأهل، ومن جهتنا حققنا تأهل مستحق للدور النهائي”

يذكر أن شباب بلوزداد ضمن تأهاه لنهائي كأس الجمهورية، بعد فوزه أمس السبت على نجم مقرة بهدف دون رد.