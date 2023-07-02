لهبيري: “حققنا هذا الموسم أرقام لم يسبق تسجيلها في شباب بلوزداد”

ثمّن مساعد مدرب شباب بلوزداد، ناذر لهبيري، فوزهم أمام أولمبي الشلف، والأرقام التي حققها الفريق هذا الموسم.

وصرح لهبيري، لتلفزيون “النهار”: “عملنا على الضغط على منافسنا منذ بداية المباراة، وركزنا على نقاط ضعفه ما مكننا من التسجيل واحراز النقاط الثلاثة”.

كما أضاف: “بعد هذا الفوز أقول بأننا هذا الموسم تمكنا من تحقيق أرقام لم يسبق تسجيلها في نادي شباب بلوزداد”.

يذكر أن شباب بلوزداد، فاز أمس السبت، بهدف دون رد، على حساب الضيف أولمبي الشلف، ليعزز بذلك صدارته لترتيب البطولة.