لهبيري: “سنريح ركائز الفريق في مواجهة اتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب المساعد لشباب بلوزداد، نادر لهبيري، بأن فريقه سيواجه اليوم الجمعة اتحاد العاصمة، بالبدلاء، وبعض لاعبي الرديف.
وصرح لهبيري، للإذاعة الوطنية: “سرحنا عدة لاعبين من ركائز الفريق، بعد ترسيم تتويجنا باللقب البطولة”.
كما أضاف: “سنخوض مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة، باللاعبين البدلاء بالإضافة لبعض لاعبي الفريق الرديف”.
وتابع نادر لهبيري: “لاعبونا الأساسيون خاضوا أزيد من 50 مباراة هذا الموسم في جميع المنافسات، وهم بحاجة لراحة قبل موعد البطولة العربية”.
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