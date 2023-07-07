لهبيري: “سنريح ركائز الفريق في مواجهة اتحاد العاصمة”

كشف المدرب المساعد لشباب بلوزداد، نادر لهبيري، بأن فريقه سيواجه اليوم الجمعة اتحاد العاصمة، بالبدلاء، وبعض لاعبي الرديف.

وصرح لهبيري، للإذاعة الوطنية: “سرحنا عدة لاعبين من ركائز الفريق، بعد ترسيم تتويجنا باللقب البطولة”.

كما أضاف: “سنخوض مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة، باللاعبين البدلاء بالإضافة لبعض لاعبي الفريق الرديف”.

وتابع نادر لهبيري: “لاعبونا الأساسيون خاضوا أزيد من 50 مباراة هذا الموسم في جميع المنافسات، وهم بحاجة لراحة قبل موعد البطولة العربية”.