لهبيري: “شباب بلوزداد سيقول كلمته هذا الموسم في رابطة الأبطال”

ثمن مساعد مدرب شباب بلوزداد نادر لهبيري، فوزهم على جوليبا المالي، وتأهلهم لدور المجموعات من رابطة الأبطال.

وصرح لهبيري، عقب هذه المباراة: “لاعبونا نجحوا في اسعاد جماهير الفريق، بفضل العزيمة التي كانت تحذوهم”.

كما أضاف: “شباب بلوزداد هذا الموسم سيلعب الأدوار المتقدمة، وسيكون هو الفريق الذي تحتاط منه كل الأندية الأخرى”.

وتابع نادر لهبيري: “الشباب سقول كلمته هذا الموسم، بلعب الأدوار الأولى، من خلال التواجد في المربع الذهبي، والذهاب لأبعد من ذلك”.

يذكر أن شباب بلوزداد، ضمن التأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال، بعد فوزه بثنائية نظيفة على حساب فريق جوليبا المالي.