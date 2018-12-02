لهبيري في زيارة مفاجئة إلى المراكز الصحية للشرطة بالعاصمة

قام المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري، مساء اليوم ، بزيارة مفاجئة إلى بعض المقرات الصحية التابعة للأمن الوطني بالعاصمة.

خلال هذه الزيارة، وقف لهبيري على ظروف استقبال والتكفل الصحي بأفراد الشرطة على مستوى هذه الهياكل.

أين قام بزيارة إلى مختلف المصالح والمرافق الصحية التي تضمها.

بهذه المناسبة، قدم المدير العام للأمن الوطني تشكراته إلى أعضاء الطاقم الصحي والإداري التابع لهاته المصالح الصحية نظير ما يبذلونه لفائدة أفراد الشرطة..

داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود والحرص من أجل التكفل الأمثل بقوات الشرطة وذوي الحقوق ومتقاعدي الأمن الوطني.