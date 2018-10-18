لهبيري يستقبل السفير الروسي المعتمد بالجزائر

إستقبل صباح اليوم الخميس المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، سفير روسيا الفدرالية إيغور بيلياييف.

جرى اللقاء بمقر المديرية العام للأمن الوطني، وكان فرصة للطرفين للتباحث في سبل مجال تفعيل آليات تعزيز التعاون الشرطي بين شرطة البلدين.

خاصة في مجال التكوين والتدريب،الشرطة العلمية والتقنية ومكافحة الجريمة على إختلاف أشكالها ، الى جانب مناقشة توسيع مجالات تبادل التجارب.

وكذا تبادل الخبرات المهنية الميدانية وأسس تقويتها، وذلك في إطار تقارب وجهات النظربين الجانبين.وقد نوه السفير الروسي بالجزائر بالجهود التي تبذلها الشرطة الجزائرية في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وفي حفظ الأمن.