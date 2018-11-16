عاجل

لهبيري يستقبل السفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر

الوطني
  • -
  • 0
لهبيري يستقبل السفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر
بقلم حكيم ش

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، أمس الخميس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، السفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي، جون أورورك، المعتمد بالجزائر.

وحسب بيان للمديرية العامة، تباحث الطرفان حول مجالات التعاون بين الشرطة الجزائرية والإتحاد الأوروبي، في ميادين التكوين والتدريب والشرطة العلمية.

وتدعيم أسس تبادل التجارب والخبرات لمواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها تلك العابرة للحدود، الجريمة السبريانية.

كما أشاد السفير بالمستوى المتميز للشرطة الجزائرية، منوها بإحترافيتها ومهنيتها ودورها في تعزيز التعاون الشرطي على المستوى الإقليمي والدولي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

  • علاج مجاني للأطفال مرضى القلب

    أعلنت جمعية "رياض الخير" بعين مليلة، عن فتح علاج خاص للأطفال المصابين بأمراض القلب. وحسب بيان رئيس الجمعية، فالعلاج المجاني يخص الأطفال، ابتداء من سن الولادة…

  • حجز 40 كلغ من اللحوم الفاسدة بالوادي

    حجزت مصالح الشرطة بأمن دائـــرة جامعة بالوادي، في اليومين الأخيرين،   شاحنة محملة بـ40 كيلوغرام من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك. العملية جاءت على اثر مراقبة…

  • أمطار رعدية على الولايات الجنوبية

    حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الجنوبية. وحسب بيان ذات المصالح فإن الولايات المعنية هي: أدرار، تمنراست وورقلة.  كما أضاف…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com