لهبيري يستقبل سفير مملكة هولندا

استقبل المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري، سفير مملكة هولندا روبرت فان أومبدن، اليوم الخميس، بمقر المديرية .

وحسب بيان للمديرية، تناول الجانبان أفاق التعاون بين شرطة البلدين في ميادين التكوين والتهريب والشرطة العلمية .

وكذا تدعيم أسس تبادل التجارب والخبرات لمواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة.

كما تّم التطرق إلى أفاق التعاون بين شرطة البلدين في ميادين التكوين والتدريب والشرطة العلمية.

وتدعيم أسس تبادل التجارب والخبرات لمواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة السبريانية.

وخلال هذا اللقاء، ثمن سفير مملكة هولندا بالجزائر، جهود الشرطة الجزائرية في حماية وضمان أمن المواطن.

منوها بإحترافيتها ومهنيتها ودورها في تعزيز التعاون الشرطي على المستوى الإقليمي والدولي.