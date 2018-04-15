لهبيري يشرف على انطلاق التمرين الجزائري الأوروبي الإفتراضي

أشرف المدير العام للحماية المدنية،العقيد مصطفى لهبيري،على بداية التمرين الجزائري الأوروبي الإفتراضي،المبرمج مع الإتحاد

الأوروبي،من 14 إالى 18 أفريل 2018 بالبويرة سايمكس 2018.

وهذا في إطار الميكانزم الأوروبي للحماية المدنية، بعد الإتفاقية الممضاة في سنة 2016، و هدا بعد التمرين الدي أقيم بإيطاليا.

التمرين تمثل في زلزال يضرب ولااية البويرة،مع وجود أخطار جانبية تتمثل في إنهيار سد للماء،وحادث مرور خلال نقل المواد الخطيرة.

ينقسم التمرين إلى قسمين تمرين ترتيبات الجدول نظري EXERCICE TABL، على مستوى مركز القيادة الثابث،

بمشاركة كل المقاييس التي تقوم بمحكاة الزلزال، و كذا تسييرها.

أما التمرين الثاني، هو ميداني تطبيقي يدوم 03 أيام عبر 07 أماكن تضررت من الزلزال.

يعرف التمرين حضور 26 خبير وملاحظ من دول أجنبية ومشاركة 1000 عون حماية مدنية بالإجمال من 07 دول: تونس، البرتغال،

إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بولونيا والجزائر.

الهدف من هذا التمرين،هو قياس وتنظيم مدى تنسيق مختلف القطاعات على مستوى مركز القيادة الثابت،وكذا نجاعة الإمكانيات التدخلية منها،السلكية واللاسلكية.

بالإضافة تقييم التنسيق الميداني بين الفرق المتدخلة الجزائرية والأوروبية من ناحية العمل بنفس المقاييس والمنهجية المعمول بها على المستوى الدولي.