لهبيري يعزي عائلة حافظ الشرطة بعنابة

قدم المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، تعازيه إلى عائلة الفقيد حافظ الشرطة الراحل محمد ناصر غضاب، الذي توفي أثناء تأدية مهمة عملياتية، يوم أمس الثلاثاء، بولاية عنابة.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عبر لهبيري لأفراد عائلته، بإسمه الخاص وبإسم منتسبي الشرطة على أصدق التعازي وخالص المواساة.

داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد لهبيري أن المغفور له ضرب أروع الأمثلة في التفاني في أدائه مهامه في سبيل أمن الوطن والمواطن، يضيف المصدر ذاته.

كما أوفد المسؤول عن الأمن الوطني وفد رفيع المستوى من إطارات الأمن الوطني إلى ولاية عنابة، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد عائلة المرحوم.