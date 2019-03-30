لهذا السبب أصالة نصري “عملت بلوك” لأنغام

تحدثت المطربة السورية، أصالة نصري، عن أسباب انقطاع علاقتها مع نظيرتها أنغام، بعد زواج الأخيرة، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وكانت أصالة قد ألغت متابعة النجمة المصرية أنغام، في موقع الأنستغرام، فيما ردت أنغام بالمثل.

وقالت أصالة لمجلة زهرة الخليج الإماراتية : “عملت بلوك لأنغام وألغيت متابعتها، لأن الظرف يحكم”.

وأضافت نصري : “إذ إنها تزوجت من شاب متزوج بفتاة ذات صلة عائلية بي، وهذا الأمر انعكس سلبا على أسرة وأبناء، فتهدّم كيان العائلة، لذا كان لا بد أن اتخذ موقفا”.

وتابعت النجمة السورية : ” أسقطتُ أنغام من حساباتي وأعرف تفاصيل تدعوني لأزعل منها..”

وأضافت أصالة : “لم أفكر للحظة في الصلح مع أنغام، ولا أعرف ماذا سيحصل فيما بعد؟ أو كيف ستتغير الظروف فيما بيننا؟”.

وأكدت أصالة أنها داخل الموضوع، فزوجة أحمد إبراهيم الأولى، هي إبنة شقيقة زوجها، طارق العريان.