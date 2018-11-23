لهذا السبب “أنشلوتي” متخوف من الاعتماد على “غولام” !

لا يزال موعد عودة “فوزي غولام” للمشاركة في المباريات الرسمية، غامضا، وهذا بسبب الحذر الشديد من المدرب “كارلو أنشلوتي” على خلفية إصابة الجزائري.

وكشف راديو “كيس كيس نابولي” أن غولام ينتظر مشاركته مع الفريق على أحر من الجمر فهو متحمس للغاية من أجل العودة للميادين.

غير أن قرار “أنشلوتي” هو الذي سيسحم كل شيء، لكن على العموم سيشارك في مباراة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى، من المستبعد أن تكون عودة “فوزي غولام” ضد “كييفو فيرونا” هذا الأحد لحساب الجولة الـ 13 من “الكالتشيو”.