لهذا السبب إعتذرت أنجيلا ميركل من الشعب الألماني!

قدّمت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إعتذارها إلى شعبها عن قرار فرض الإغلاق المشدد ، معتبرة أن الأمر خطأ.

وقالت ميركل في تصريحات صحفية: “الخطأ يجب أن يسمى خطأ، والأمر الأكثر أهمية، يجب تصحيحه وإن كان ممكنا في الوقت المناسب”.

وتابعت: “أعلم أن المقترح تسبب في مزيد من حالة عدم اليقين، أنا اعتذر بشدة، ولذلك أسأل الصفح من كل المواطنين”.

وكانت المستشارة الألمانية أعلنت في وقت سابق قرارا يفرض إغلاق مشدد في ألمانيا، لمدة 5 أيام، بسبب تزايد الإصابات.

ويقضي القرار بإغلاق كل المتاجر والمصالح التجارية، باستثناء محال “السوبر ماركت”، قبل يوم من بدء عطلة عيد الفصح.

وجاءت أشد الانتقادات من الشركات التي اعتبرت أن الإغلاق “سيغذي” حالات الإفلاس في البلاد.

للإشارة، فقد أصيب أكثر من 2.8 مليون ألماني بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 75 ألفا.