لهذا السبب.. إلغاء هذه الرحلات بين الجزائر وفرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا، بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان للشركة، تم إلغاء كل من الرحلة رقم 1080 A وهران - ليون، والرحلة رقم 1036 الجزائر – ليون.

كما تم إلغاء الرحلة رقم 1037 A ليون – الجزائر، والرحلة رقم 1081 : ليون – وهران، والرحلة رقم 1070 A الجزائر – مونبيلييه.

وكذا الرحلة رقم 1071 A مونبيلييه – الجزائر، والرحلة رقم 1072 A وهران – مونبيلييه، والرحلة رقم 1073 :AH مونبيلييه – وهران.

هذا وستقوم الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه زبائنها المتأثرين جراء إلغاء هذه الرحلات.

ودعت المؤسسة، زبائنها، الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، بالاتصال على الرقم القصير 3302. أو التوجه إلى إحدى وكالاتهم التجارية.

كما إعتذرت الشركة، عن أي إزعاج ناجم عن هذه الظروف الخارجة عن نطاقها.