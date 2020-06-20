لهذا السبب إنبعث دخان أسود كثيف صبيحة اليوم من الشعلة الدائمة لمصفاة سيدي الرزين

الوطني
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لهذا السبب إنبعث دخان أسود كثيف صبيحة اليوم من الشعلة الدائمة لمصفاة سيدي الرزين
بقلم أحمد محمودي

قدم مصدر من مجمع سوناطراك، اليوم السبت، توضيحات بخصوص إنبعاث دخان أسود كثيف صبيحة اليوم السبت من الشعلة الدائمة لمصفاة سيدي الرزين بالعاصمة.

وفسر ذات المصدر في تصريح له لـ “النهار”، بعد تداول صور الدخان الأسود الكثيف من شعلة المصفاة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الامر راجع لدخول وحدة إنتاج وقود جديدة حيز الخدمة.

وقال ذات المصدر أن الامر الذي يجعل الهواء والأكسجين الموجود داخل الأنابيب ووحدة الإنتاج يخرج لحترق بفعل احتكاكه بنيران الشعة الدائمة.

واكد المصدر ان الأمر عادي يحدث عند إطلاق أي وحدة انتاج وقود جديدة.

مضيفا أن الشعلة ستعود إلى وضعها العادي و أن انبعاث الدخان سيتوقف صبيحة الغد كأقصى تقدير


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