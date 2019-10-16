لهذا السبب اعتزلت شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا نهائيا !

أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، قرارها المتمثل في اعتزال السوشيال ميديا بشكل نهائي احتراما لنفسها ومتابعيها.

يأتي هذا بعد أن نشرت شيرين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “الأنستغرام”، وجهت من خلاله رسالة مكتوبة لكل محبيها.

قالت فيها: “انا عارفة ومتأكدة ان الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو انا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الأخرين، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت اي حاجة “.

وتابعت شيرين : “انا نزلت بوست للبنان عشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها وهي صوتي، لكن لما شفت التعليقات السلبية اللي تعرضت لها، اكتشفت ان مهما الانسان عمل،مش هيعجب الناس”

مضيفة ” أنا قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات.”

كما تمنت الفنانة من محبيها ألا يغضبوا منها، لأن هذا الأمر سيريحها ويسعدها، خصوصا بعد كم الشائعات التي حاصرتها مؤخرا حول حملها تارة و زواجها تارة أخرى.

هذا إلى جانب اتهام المطربة المصرية بكونها لا تحمل انتماء لبلدها، ما دفعها لاتخاذ قرارها باعتزال السوشيال ميديا.

ليكون بذلك منشور شيرين الأخير التي عبرت فيه عن تضامنها مع حرائق لبنان، هي القشة التي كسرت ظهر البعير والنقطة التي أفاضت الكأس.