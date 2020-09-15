لهذا السبب الترجي التونسي الأقرب للتعاقد مع “بلايلي” مجددا !

كشفت مصادر صحفية سعودية، أن نادي “الترجي التونسي”، قد دخل على الخط من أجل إعادة “يوسف بلايلي” لصفوف “المكشخة”.

وقال “عبد الله عبيد” في برنامج “الديوانية”: “الأهلي السعودي لن يتردد في التخلص من بلايلي في حالة وصول عرض بقيمة 4 ملايين أورو”.

وأضاف: “الأهلي المصري عرض مبلغ 1 مليون أورو من أجل استعارة اللاعب، لكن إدارة الفريق السعودي تريد بيع بطاقته بصفة نهائية”.

وتابع: “لدى الترجي التونسي دفعة مستحقة وإدارة الأهلي مطالبة بتسديدها بعد تعاقدها مع بلايلي، ولهذا فإن الترجي دخل على الخط وقد يستفيد من هذا”.

يبقى الترجي التونسي خيار للاعب الجزائري فقد يدفع اقل من 4 ملايين أورو مقابل التخلي عن الدفعة التي يجب على إدارة الأهلي دفعها في الأيام المقبلة.