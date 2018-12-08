لهذا السبب انهارت شيرين خلال حفلها بالكويت

دخلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في موجة من البكاء، خلال حفلها أمس الجمعة بالكويت، وذلك كونها تفتقد والدها الراحل كثيرا.

وكانت النجمة شيرين قد قدمت حفلا ناجحا جدا وحققت تفاعلا كبيرا للجمهور الحاضر معها.

إلا أنها انهارت من البكاء فجأة، وقالت للجمهور أنها تتذكر والدها كثيرا وتفتقده.

خصوصا أنها رأته في المنام عند وصولها إلى الكويت، وذكرت أن لديها رغبة كبيرة في رؤيته.

وتعالت أصوات الجمهور الذي تعاطف معها ودعمها ثم شجعها لمواصلة السهرة.

للتذكير كانت شيرين، قد فقدت والدها قبل ثمانية أشهر، وذلك بعد فترة قصيرة من زواجها بالملحن حسام نجيب.