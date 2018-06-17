لهذا السبب بقي لاعب المنتخب البرتغالي داخل أرضية الميدان بعد هدف رونالدو!!

مباشرة بعد تسجيل الأسطورة كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لصالح فريقه البرتغالي أمام نظيره الإسباني في الدقيقة الـ78 من المباراة، ذهب كل لاعبي المنتخب البرتغالي للإحتفال مع “الدون” خارج أرضية الميدان، بإستئناء لاعب واحد.

وطالب اللاعب البرتغالي “بيبي” من زميله عدم الخروج من أرضية الميدان خوفا من خداع المنتخب الإسباني ولعبه ضربة البداية أثناء إحتفالية الفريق بهدف رونالدو.

وسبق لفريق الزمالك المصري وأن عاش نفس الحادثة منذ سنتين أمام فريق إتحاد الشرطة الذي باغت لاعبي الزمالك بإحتفالية اللاعب شيكابالا خارج أرضية الميدان، إلا أن لاعبي الشرطة ضيعوا هدفا محققا أمام تألق الحارس الشناوي بالرغم من غياب كل لاعبي الزمالك.