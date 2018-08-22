لهذا السبب تخلى “الخليفي” عن إستقدام غولام

كشف موقع “BUZZ SPORT” الفرنسي أمسية اليوم الأربعاء عن الأسباب الحقيقية التي أدت بإدراة باريس سان جيرمان للتخلي عن فكرة ضم فوزي غولام.

وأكد الموقع الفرنسي أن المالك القطري للفريق الباريسي ناصر الخليفي رفض وضع 50 مليون أورو على الطاولة من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر للفريق الوطني.

وأضاف الموقع أن البياسجي غض الطرف عن إستقدام لاعب نابولي أيضا بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة حيث لم يعود بعد إلى التدريبات.

وختم الموقع أن ناصر الخليفي فضل إستعمال الأموال خلال هذا الميركاتو الصيفي للتعاقد مع لاعبين آخرين وليس مع مدافع أيسر.