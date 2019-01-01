لهذا السبب تراجعت الأندية الإنجليزية عن ضم “بونجاح”

كشفت جريدة “الصن” البريطانية، بأن الدولي الجزائري، بغداد بونجاح كان قادرا على التواجد في الدوري الإنجليزي للمُحترفين، ولكن صفقته تعطلت.

وأشارت الصحيفة بأن هداف المنتخب الوطني، كان مُتابعا وبدقة من طرف كل من “ليستر سيتي” و”ليدز يونايتد”، اللذين سعيا لخطفه.

وأضحت بأن الفريقين، تراجعا عن إستقدام إبن الباهية وهران لسبب واحد، وهو الراتب السنوي الضخم الذي يتقاضاه مع السد القطري.

ووجد مُسيري كلا الناديين، أنه لا يستحق الحصول على مُقابل مادي كبير، وهو الذي لم يسبق له اللعب في المُستوى العالي.