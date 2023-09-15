لهذا السبب تستغرق فترة معالجة طلبات فيزا شنغن وقتا طويلا

تظل فترات الانتظار الطويلة للحصول على موعد للحصول على تأشيرة شنغن، وأوقات المعالجة الطويلة. ومتطلبات التقديم المعقدة من بين التحديات الأكثر شيوعًا التي يواجهها مواطنو البلدان الثالثة الذين يحتاجون إلى المستند لدخول منطقة شنغن.

وفي حين اتخذت سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تدابير لتحسين قدراتها التشغيلية ومواجهة التحديات الحالية. واصل مقدمو الطلبات التعبير عن استيائهم من إجراءات التأشيرة.

وقال المتقدمون إن المواعيد للحصول على تأشيرة شنغن “تستغرق وقتا طويلا”. كما اشتكوا من المبادئ التوجيهية التي تتبعها البلدان المصدرة لها.

وقال أحد المتقدمين إنك لا تعرف أبدًا متى يمكنك العثور على خانات المواعيد المتاحة. وشدد في الوقت نفسه على أن بعض السفارات تحتفظ بجوازات السفر لمدة تصل إلى شهرين. ثم تمنح تأشيرات دخول لمدة أسبوع واحد فقط.

كما اشتكى مقدمو الطلبات الآخرون من قيام الوسطاء بحجز جميع المواعيد ثم بيعها مقابل رسوم أعلى. ودعوا إلى زيادة الحضور الجغرافي وإمكانية الوصول من سفارات الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

تحديث نظام التأشيرات بانتظام

وفي هذا الصدد تقول سويسرا إنه يتم تحديث نظام التأشيرات بانتظام لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات

وقالت سويسرا إن نظام تأشيرة شنغن في البلاد يتم تحديثه بانتظام لتحسين تجربة المستخدم. وكذلك لتبسيط إجراءات التقديم ضمن القواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم سويسرا نظام التأشيرات الوطني الذي يتم تحديثه بانتظام. سيتم استخدام تطورات شنغن القادمة. لتحديث نظام معلومات التأشيرة ورقمنة عملية طلب التأشيرة لزيادة تبسيط ورقمنة عملية طلب التأشيرة لسويسرا.

وقالت الوزارة الفيدرالية إن سويسرا تراجع باستمرار مراكز قبول التأشيرات الحالية. وأي حاجة لتوسيع المواقع الحالية وفتح مواقع جديدة.

وكما تم الكشف عنه، بدأت سويسرا في الأشهر الأخيرة في الاستعانة بمصادر خارجية في الجزائر. وافتتحت مركز قبول واحد في الجزائر العاصمة.

علاوة على ذلك، وفي محاولة لتسهيل عملية طلب التأشيرة، قالت الإدارة إن تمثيل الدولة في نيودلهي افتتح مركزًا إضافيًا في لكناو. كما افتتحت التمثيل في المملكة العربية السعودية مركزًا جديدًا لطلبات التأشيرة. والتمثيل في افتتحت سريلانكا مركزًا جديدًا لتقديم طلبات التأشيرة في ماليه.

بالإضافة إلى ذلك، ولمواجهة التحديات التي يواجهها المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن. قالت الوزارة إن سويسرا قامت بتوسيع مراكز طلبات التأشيرة الحالية أو تستعد حاليًا للقيام بذلك في بعض المواقع الأخرى. بما في ذلك بكين والقاهرة ودبي واسطنبول ونيودلهي وبريتوريا. وبريشتينا وشانغهاي وسنغافورة.

ولتبسيط عملية طلب تأشيرة شنغن، أشارت السلطات السويسرية إلى أنها قامت أيضًا بنقل الموارد البشرية. ورفع مستوى مهارات الموظفين. ونتيجة لذلك، تم الكشف عن أن معظم الممثليات السويسرية تعمل الآن بنفس الإعداد التشغيلي الذي كانت عليه قبل الوباء.

وتراقب السلطات السويسرية عن كثب وضع خدمات التأشيرات الخاصة بها في جميع أنحاء العالم وتتخذ التدابير المناسبة عند الضرورة.

السويد تسعى جاهدة لتسهيل عملية طلب التأشيرة

وعلى غرار سويسرا، قالت السويد أيضًا إن البلاد تحاول إجراء تغييرات لتسهيل عملية طلب التأشيرة.

وقالت وكالة الهجرة السويدية لموقع Schengen إنه على الرغم من عدم فتح أي مراكز جديدة لطلبات التأشيرة. فإن ممثليات البلاد في الخارج تراجع باستمرار الحاجة. وتسعى جاهدة لتحقيق تغطية جغرافية أفضل لتسهيل على المتقدمين متابعة عملية التقدم للحصول على تأشيرة تأشيرة شنغن.

وأضافت “نقوم باستمرار بمراجعة التوظيف وزيادة الموظفين خلال موسم الذروة. حتى نتمكن من التعامل مع الكميات المتزايدة من الطلبات”.

معالجة أوقات الانتظار الطويلة

في أعقاب الطلب المتزايد على تأشيرات شنغن بمجرد رفع قيود فيروس كورونا. دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى تحسين قدراتها التشغيلية. ومعالجة أوقات الانتظار الطويلة من خلال الإفراج عن المزيد من المواعيد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر، إن الوسطاء الذين يستخدمون أدوات تكنولوجيا المعلومات المتطورة. يقومون بحجز المواعيد نيابة عن المتقدمين بمجرد إصدار المواعيد الجديدة. مما يجعل من الصعب على الآخرين حجز المواعيد بأنفسهم.

علاوة على ذلك، أكدت هيبر أن التأخير محسوس بشكل خاص خلال فترة العطلة. ولهذا السبب، شددت على أنه يجب على السفارات والقنصليات اتباع القواعد وبذل كل جهد لاستعادة قدراتها.

وقد دعت المفوضية سلطات التأشيرات في الدول الأعضاء إلى تحسين قدراتها التشغيلية. ومعالجة هذه المشكلة [التأخيرات] من خلال الإفراج عن المزيد من التعيينات.

بالإضافة إلى ذلك، قال هيبر إن قانون التأشيرة المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2020. يتضمن عدة أحكام تهدف إلى تحسين عملية التقدم للحصول على التأشيرة.

بعض التغييرات التي تم إدخالها لتحسين قواعد طلب تأشيرة شنغن هي أنه تم تمديد فترة تقديم الطلب من ثلاثة إلى ستة أشهر. قبل بدء الزيارة المقصودة. وبدأت الدول الأعضاء في إصدار تأشيرات دخول متعددة ذات صلاحية طويلة عندما يستوفي المتقدمون المتطلبات المعمول بها.