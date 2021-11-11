لهذا السبب تعطلت الأرجوحة.. مدير حديقة المحمدية يوضح

كشف المدير العام لحديقة الألعاب والتسلية بالمحمدية الخير منديل عن السبب وراء التعطل المفاجئ للأرجوحة وكان على متنها عدد من الأطفال.

وقال مدير الحديقة أن الرياح هي السبب وراء التعطل المفاجئ للأرجوحة. مشيرا أن الرياح تتسبب في توقف الأرجوحة أوتماتيكيا. كما أن الأرجوحة عندما تتعطل، يتدخل أعوان الأمن لجعلها تشتغل آليا حسب ذات المتحدث.

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حيث تعرضت، صبيحة اليوم الخميس، الأرجوحة الأوتوماتيكية، في حديقة الألعاب والتسلية بالمحمدية، إلى عطل مفاجئ. كما يتواجد على متن الأرجوحة، أطفال عالقين في اللعبة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن العطل المفاجئ، جاء بسبب خلل تقني في “الأرجوحة الأوتوماتيكية”. كما تسبب التوقف المفاجئ حالة هلع و خوف وسط الأطفال الذين كانوا عالقين في اللعبة.

وتواجدت الفرق التقنية، والحماية المدنية في المكان، من إجلاء العالقين وتفقد العطب في الأرجوحة الأوتوماتيكية.

للإشارة، تم بداية السنة الجارية، فتح حديقة التسلية العائلية ببلدية المحمدية، بعد إعادة تهيئتها وتحويلها إلى حديقة ألعاب، تستقبل الأطفال والعائلات. كما تزامن إعادة فتح الحديقة مع العطلة الصيفية، حيث اعتبر بعض رواد الحديقة إعادة فتح الحديقة أمرا إيجابيا.

وكان سكان المحمدية يضطرون للتنقل إلى حديقة الأحلام بالصنوبر البحري أو منتزه الصابلات، للراحة والتسلية، معتمدين على وسائل النقل أو سياراتهم الخاصة. بينما تتواجد الحديقة التي أعيد فتها بالقرب من مقرات سكناتهم، وبإمكانهم الذهاب في الوقت الذي يحلو لهم.

انقاذ 14 طفلا علقوا بأرجوحة في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 14 طفلا كانوا عالقين بأرجوحة في حديقة التسلية والألعاب ببلدية المحمدية في العاصمة.

وحسب بيان لذات المصالح، تدخلت وحدات الحماية في هذا الحادث، على الساعة 12 و20 دقيقة، من أجل انقاذ وانزال الأطفال العالقين.

هذا وأكدت ذات المصالح، إنه قد تم إنقاذ الأطفال وهم في حالة حسنة، دون تسجيل إصابات.

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